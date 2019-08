Po poročanju 24ur je pred 14 dnevi slovenska policija pri tihotapljenju migrantov čez slovensko mejo ujela nekdanjo kandidatko ZLSD (danes SD) na evropskih volitvah in njenega soproga. Ta sta ob pomoči pakistanskega državljana v Slovenijo poskušala pretihotapiti sedem pakistanskih državljanov.

Po neuradnih informacijah 24ur gre za Lidijo Mavretič in njenega soproga Marka Hraniloviča. Na poročanje so se medtem odzvali tudi pri Socialnih demokratih, kjer so dejanje obsodili, ob enem pa dodali, da je Mavretičeva na njihovi evropski listi kandidirala kot članica strankarskega podmladka Mladi Forum in da od njene neuspešne kandidature ni bila več aktivna v stranki. Vidni člani stranke naj bi se po letu 2004 z njo srečevali, ko je opravljala vlogo prve slovenske vinske kraljice. Njen soprog je bil, po poročanju 24ur, nekoč član metliških gasilcev, a se naj bi mu že pred časom zaradi nesoglasij odrekli.

24ur poroča, da je v času prijetja na območju kočevsko-ribniške regije Mavretičeva iz avta že izpustila tujce, so pa policisti s tujci v vozilu ujeli njenega soproga. Policija ju je pridržala in kasneje izpustila, preiskujejo pa sum storitve kaznivega dejanja prepovedanega prehajanja meje ali ozemlja države. Podana je bila tudi kazenska ovadba na Okrožno državno tožilstvo. Za storjeno kaznivo dejanje je zagrožena zaporna kazen do pet let.