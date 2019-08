Peti krog v prvi slovenski nogometni ligi bosta odprla Bravo in Aluminij danes ob 17.30 na stadionu v Šiški v Ljubljani. Oba kluba sta prijetno presenečenje začetka letošnje sezone. Pri Bravu poraza v uvodnih krogih z Olimpijo in Muro nista pustila posledic, saj je na naslednjih dveh tekmah osvojil štiri točke z zmago proti Taboru iz Sežane, neposrednemu tekmecu v boju za obstanek, in remijem v Celju.

»V prvih štirih krogih smo pokazali veliko, vprašanje pa je, ali je to dovolj, da bomo osvajali toliko točk, kot si jih želimo. Taktično moramo biti boljši, saj smo prejeli v povprečju dva gola na tekmo, kar je odločno preveč. Aluminij igra nogomet z veliko vsebine, saj je jedro ekipe skupaj že tri sezone. So zelo igrivi, uigrani in raznovrstni, gole zabijajo na različne načine. Za zmago z 1:0 bomo morali pokazati več, kot smo na dosedanjih tekmah. Upam, da bomo manjšo velikost igrišča v Šiški obrnili v svoj prid,« pravi trener Brava Dejan Grabič.

Bravo se šele spoznava z zakonitostmi tekmovanja v prvoligaški konkurenci, navdušuje pa s srčnostjo in nepopustljivostjo. V svojih vrstah ima enega največjih upov slovenskega nogometa, 19-letnega napadalca Aljoša Matka, ki v Ljubljani igra kot posojeni igralec Maribora in je s tremi zadetki na vrhu lestvice strelcev. Ker je enako število golov dosegel tudi 21-letni Primorec Luka Štor iz Aluminija, bo tekma tudi spopad dveh napadalcev, ki sta zrasla v nogometni šoli Maribora.

Aluminij je z osmimi točkami na drugem mestu tudi letos presenečenje sezone. A vse ni idealno, saj je na tekmah s Celjem in Rudarjem iztržil le remi, čeprav je bil veliko boljši od tekmeca. »Če bomo igrali tako, kot znamo, bi morali v Ljubljani osvojiti tri točke,« napoveduje vezist Aluminija Dejan Petrovič, ki je včeraj dobil novega soigralca v obrambi, enaindvajsetletnega hrvaškega nogometaša Renata Pantalona, ki je nazadnje igral za Rudeš.

Verjetni postavi – Bravo: Gril, Vrljičak, Zec, Brekalo, Ihbeisheh, Žinko, Agboyi, Mensah, Kirm, Matko, Križan. Aluminij: Janžekovič, Martinović, Kontek, Amuzie, Jakšić, Petrovič, Horvat, Vrbanec, Krajnc, Matjasič, Štor. Naš namig: 0.