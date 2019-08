V Dnevniku istega dne smo tudi prebrali, da so lovci po zakonu o interventnem odvzemu ustrelili že 62 medvedov. V roku dobrega meseca je bilo torej umorjenih že več kot ena tretjina od 175 medvedov, predvidenih za odstrel do aprila 2020. Če bo šlo tako naprej, bodo lovci pobili vse predvidene medvede že nekje do konca septembra tega leta. Neverjetna naglica. Kam se mudi lovcem? Kaj bodo počeli od oktobra 2019 do aprila 2020, ko se po interventnem zakonu izteče rok za odstrel, če bodo vse za odstrel predvidene medvede pobili že do septembra 2019?

Bodo ostali brez dela? O tem je dvomiti, saj jih potem čaka že nova kvota medvedov, ponovno 175. To je namreč razvidno iz osnutka novega odloka o odstrelu medvedov, ki ga je ministrstvo za okolje in prostor proti koncu julija dalo v javno razpravo. Po tem odloku se bo odstrel medvedov izvajal od 1. oktobra 2019 do 30. aprila 2020. Če bo državi in lovcem uspel načrt, bo približno v letu in pol umorjenih okoli 400 medvedov. Na veselje lovcev in njihovih podpornikov bodo tekli potoki krvi nedolžnih medvedov in se vrstile lovske radosti ob trpljenju nemočnih živih bitij. Seveda pa medvedja kri ne bo tekla v denarnice lovcev, tja bodo iz prodaje medvedjih trofej tekli potoki evrov. To je pač civilizirana in kulturna Slovenija, ki s prelivanjem krvi skrbi za ohranjanje naravnega bogastva. Civilizirana in kulturna Slovenija bo, če ji bo to uspelo, v zelo kratkem času pobila okoli 40 odstotkov vseh medvedov v Sloveniji. Po oceni države je teh namreč okoli 1000. Pravi genocid nad medvedi. Kako se bo odzvala narava?

Zanimivo je tudi to, da lovci volkov ne odstrelijo, čeprav povzročajo škodo in ubijajo domače živali (tako pojasnilo zavoda za gozdove), na veliko pa streljajo medvede, ki ne povzročajo škode niti ne napadajo domačih živali. Vsaj iz pojasnila zavoda za gozdove, ki je bilo omenjeno v Dnevniku, to ni razvidno. Ali je razlog medvedja trofeja, ki je bistveno bolj zaželena kot volčja?

Na ustavnem sodišču je v presoji interventni zakon o odstrelu medvedov in volkov. Ali je mogoče državo in lovce strah, da bo sodišče razveljavilo ta zakon in tudi zato tako hitijo z odstrelom?

Vlado Began, Šmarje pri Jelšah