Slovenija bo v soboto in nedeljo tekmovala v tretjerazrednem evropskem ekipnem atletskem tekmovanju. V Varaždinu se bo na evropskem ekipnem pokalu druge lige dvanajst reprezentanc borilo za prvo mesto, ki edino vodi v višji rang tekmovanja, medtem ko jih bo kar pet izpadlo v najnižjo raven evropske atletike. Poleg Slovenije in Hrvaške bodo tekmovali še Avstrija, Bolgarija, Ciper, Danska, Estonija, Gruzija, Izrael, Latvija, Luksemburg in Malta. Slovenija bo pod vodstvom Vladimirja Keva nastopila v najmočnejši postavi, s katero bo skušala napredovati v evropsko prvo ligo. Najboljše reprezentance se bodo v superligi merile v Bydgoszczu na Poljskem, evropski pokal prve lige bo ta konec tedna v Sandnesu na Norveškem, tretje lige pa v Skopju v Severni Makedoniji.

»Sistem tekmovanja je letos specifičen, saj v prvo ligo napreduje le ena reprezentanca. Vsi verjamemo, da bo to lahko Slovenija. Zavedamo pa se, da bo pot do cilja težka ter da bomo potrebovali tudi nekaj športne sreče,« pravi Vladimir Kevo. Da bi se slovenski atleti lahko čim bolje pripravili na tekmovanje, so lahko zadnji teden vsi trenirali na prizorišču. Slovenska atletika ima ta čas precej močnejšo žensko kot moško reprezentanco. »Ženske po kvaliteti sodijo najmanj v prvo ligo evropske atletike, moška reprezentanca rezultatsko ni tako uspešna. Težko rečem, zakaj so v tem trenutku toliko uspešnejše ženske. Menim, da je to tudi splet okoliščin, saj preteklost slovenskih uspehov kaže, da so bili več let uspešnejši moški,« odgovarja Kevo.

»Tekmece poznamo. Evropski pokali so specifična tekma. Večjih težav nimamo, a nekaj jih vendarle imamo. Šele v Varaždinu se bomo denimo odločili, ali bo Maruša Mišmaš poleg 3000 m z zaprekami nastopila tudi v kakšni drugi disciplini. Zato je napovedovanje rezultatov nehvaležno. Pomembno se mi zdi, da imamo jasne cilje,« je sklenil Vladimir Kevo.