V neposredni bližini Pustolovskega parka Geoss, v malo odmaknjenem, prijetnem delu gozda, je dobila prostor gibalnica za najmlajše. Odmaknili so nekaj podrastja, dodali naravne elemente (veje, debla, skale, štore), jih povezali s povezovalno potjo, z lesnimi sekanci zaščitili tla in v neposredno bližino postavili ogrevane klopi. Tam lahko tudi najmlajši doživijo pravo pustolovščino v gozdu.

Inovativen način gibanja najmlajših

Gibalnica za najmlajše je namenjena dojenčkom in otrokom do tretjega leta. Sestavlja jo poligon, narejen iz 17 različnih elementov, na katerih najmlajši preizkušajo različne podlage, se gibajo na različne načine, zaznavajo različne oblike in so soočeni z različnimi ovirami. Poligon dopolnjujejo enostavna plezala in razporeditev štorov, debel, skal in vej, ki spominja na bivalne prostore našega doma (kuhinjo, jedilnico…). Tla so zaščitena z lesnimi sekanci, da ublažijo morebitne padce, vse skupaj pa povezuje povezovalna pot. Najmlajši se po gibalnici lahko gibajo sami ali v spremstvu staršev.

Gibalnico za najmlajše so zasnovali skupaj s strokovnjakinjami iz centra gibalnega razvoja dojenčkov in otrok Pedosana, kjer učijo starše, kako spodbujati gibalni razvoj dojenčkov. Takoj po rojstvu jih učijo pravilnega rokovanja, ki ga ob napredovanju dojenčkovega razvoja dopolnjujejo, ter usmeritev, ki so v skladu z njegovim razvojem primerne. »Gibalni razvoj se začne že v maminem trebuhu in je še posebno intenziven do tretjega leta starosti, zato je še kako pomembno, kako z njim rokujemo in ga spodbujamo pri njegovi razvojni poti vse od rojstva dalje. Zelo pomembno je, da mu omogočimo čim več izkušenj, raziskovanja lastnega telesa in prostega gibanja na tleh,« pravijo pedosanke.