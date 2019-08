Poletje je čas, ko zmikavti in goljufi vseh vrst nimajo počitnic. Ravno nasprotno. Iz generalne policijske uprave poročajo o izrazito povečanem številu primerov tujcev, ki na parkiriščih večjih trgovskih centrov in trgovin po »ugodni ceni« prodajajo razne nože, aparate, posodo, medicinske pripomočke in podobno. Prodajalci so zelo prijazni in sila prepričljivi, mnoge naivne žrtve pa vabljivo ponudbo sprejmejo.

Šele doma se izkaže, da so kupili mačka v žaklju. Za tako kupljene predmete se večkrat pokaže, da so pokvarjeni, manjvredni, ukradeni. »Storilci predvsem izkoriščajo nevednost in zaupljivost občanov, zato takšne nakupe odsvetujemo. Odsvetujemo tudi sklepanje pogodb za razne storitve in ponudbe, na primer za cenejšo dobavo električne energije, sklepanje ugodnejših zavarovalniških pogodb, razna varčevanja in podobno,« opozarjajo pri policiji in ponujajo še nekaj koristnih nasvetov.

Zeptr ni zepter V prvi vrsti, da na ulici ali drugem javnem kraju nikdar ne sklepate kupčij z neznanimi osebami, saj tvegate, da boste drago plačali predmet, ki v resnici ni to, za kar je bil predstavljen (na primer posoda zeptr ni posoda zepter). Policija odsvetuje nakup predmetov »po ugodni ceni«, na primer mobilnih telefonov, fotoaparatov, sončnih očal, vžigalnikov, saj obstaja velika verjetnost, da so ukradeni, pokvarjeni, manjvredni. Od sumljivih oseb, ki se izdajajo za prodajalce, izvajalce, serviserje in podobno, lahko zahtevate na vpogled identifikacijsko izkaznico, delovni nalog podjetja ali drug dokument, s katerim bodo lahko dokazale resničnost svojih navedb in storitev. Če dvomite, ali ne gre morda za goljufa, je priporočljivo takšno osebo tudi odsloviti. Če pa tudi to ne zaleže in ta oseba vztraja in je vsiljiva, lahko občani obvestite tudi policijo, saj gre za vznemirjanje, ki lahko vključuje tudi elemente kršitve javnega reda in miru. »Če se vendarle odločite za nakup, vam svetujemo, da se predhodno posvetujete s svojci in prijatelji ter 'akcijo', 'posebno ponudbo' in podobno preverite pri podjetjih, zavodih in institucijah, ki naj bi jih ta oseba zastopala,« še svetujejo pri policiji.