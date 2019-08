Kot so v sporočilu za javnost poudarili v zvezi, je lov na volka zelo zahteven. Zver se lahko premakne na območja tistih lovskih družin, ki nimajo dovoljenja za lov in ga v tem času ne morejo loviti, so dodali.

Vsem rejcem drobnice priporočajo, da se povežejo s starešinami in gospodarji lovskih družin ter jih redno obveščajo o premikih volkov ter z informacijami pripomorejo k uspešnemu odstrelu volkov v okviru interventnega zakona.

"Žal nam je, da je upravljanje z volkom v svoje roke prevzela ena politična stranka. Upamo, da bodo vsi vpleteni zmogli zadevo peljati tja, kamor sodi, torej da bo o upravljanju z zvermi ponovno odločala stroka. Treba pa bo doseči širši konsenz, kakšno število medvedov, volkov in šakalov je sprejemljivo za uspešno sobivanje z zvermi v Sloveniji," so zapisali.

Opozorili so, da so pred nekaj leti kmetijske organizacije zahtevale "drastičen poseg v populacijo jelenjadi" na nekaj območjih v Sloveniji in to tudi dosegle. "Danes pa se vsi sprašujejo, zakaj zveri iščejo hrano na pašnikih. Tudi s takšnim načinom upravljanja slovenski lovci nismo in ne moremo biti zadovoljni," so poudarili.

Od pristojnega ministrstva pričakujejo, da bo spremenilo politiko odstrela volka in jo organiziralo na način, kot se je izvajal do prekinitve, ki jo je povzročila odločitev upravnega sodišča. Rešitev vidijo v aktivnem dolgoročnem strokovnem upravljanju z velikimi zvermi. "Od političnih odločitev in intervencij raznih ministrov ne bodo imele koristi ne živali, ne narava in ne lovci," so še poudarili.

Medtem ko je agencija za okolje letos izdala tri dovoljenja za odstrel volkov, in sicer skupno za šest osebkov, so lovci doslej uspeli odstreliti enega. Trenutno je veljavno dovoljenje za odstrel enega volka na območju občin Bohinj, Železniki, Cerkno in Gorenja vas-Poljane, Arso pa obravnava še prošnjo za odstrel volka na območju občin Kobarid in Bovec.

Volkovi so se v zadnjih letih, ko se njihov odstrel ni izvajal, prenamnožili, letos pa prihaja tudi do vse pogostejših napadov na rejne živali. Tako se krepijo pozivi k učinkovitejšemu upravljanju z volkovi, ponekod oz. tam, kjer jih doslej ni bilo, pa tudi zahteve po popolnem umiku volkov z njihovih območij.