Dojenje poteka v tesnem stiku matere in otroka, omogoča poglabljanje njunega odnosa in krepi vezi med njima. Tesen stik je za otrokov psihični razvoj ravno tako pomemben, kot je na primer za otrokov telesni razvoj pomembna ustrezna prehrana. Materino mleko je namreč popolnoma prilagojeno potrebam otroka, vsebuje natančno tiste sestavine, ki jih v danem trenutku in okolju njen otrok potrebuje. Dojenje je odličen temelj za kakovostno življenje otroka, njegovi pozitivni učinki na zdravje so kratkoročni pa tudi dolgoročni. Ob razumevanju pomena dojenja za zdravje otrok, mater in družin tudi z vidika javnega zdravja je nujno, da se sprejmejo vsi potrebni ukrepi za odpravo neprimerne promocije živil za dojenčke in malčke.

Prednosti dojenja za otroka Materino mleko je lahko prebavljivo; preprečuje drisko, zaprtje, težave s prebavo in kolike. Zmanjša pojav vnetja srednjega ušesa. Zmanjšuje verjetnost respiratornih infekcij in zmanjša tveganje za astmo v otroštvu. Zmanjšuje verjetnost infekcije sečnega trakta. Zmanjšuje verjetnost SIDS (smrt v zibki)/SUDI (nenadna, nepričakovana smrt otroka). Zmanjšuje incidenco limfomov v otroštvu. Zmanjšuje verjetnost pojava sladkorne bolezni tipa 1, crohnove bolezni in ulceroznega kolitisa. Zmanjša incidenco debelosti. Omogoča skladen telesni razvoj in pravilno razporeditev zobovja. Otrok spoznava mater z vsemi čutili, s čimer se utrjuje povezava med njima, kar prispeva k otrokovim občutkom varnosti in zaupanja, to pa otroku prinaša psihične in razvojne prednosti.