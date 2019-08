Žal sedanji volilni sistem, ki iz različnih koristoljubnih razlogov šefom političnih strank odgovarja, ne na teh ne na naslednjih volitvah ne bo doživel spremembe. Zato bo stanje v družbi še naprej tako, da se bodo ljudje zatekali v različne oblike omame.

Na embalaži cigaret piše, da kajenje škodi zdravju. Toda veliko kadilcev to ne moti, kar pomeni, da si škodijo zavestno. Menim, da je zelo narobe, da take izdelke prodajajo prav v vseh trgovinah. Cigarete in podobne izdelke bi morali prodajati v specializiranih trgovinah, kupce teh izdelkov pa evidentirati. Ker so opozorjeni na škodljivost kajenja, pa kljub temu to počnejo, menim, da bi morali plačevati vsaj 30 odstotkov višje prispevke za zdravstvo. Zdravstveni sistem temelji tudi na solidarnosti, a sam z ljudmi, ki si škodijo zavestno, nisem solidaren.

Popolnoma enako mislim tudi o pitju alkohola. Čeprav na steklenicah ali pločevinkah piše, da minister za zdravje opozarja, da prekomerno pitje škodi zdravju, to pivcev popolnoma nič ne gane. Tudi pri pijačah bi moralo biti urejeno tako kot pri kajenju.

Poslanci vseh strank (razen častne izjeme Levice) bi brez vsake vesti blagoslovili prostotrgovinske sporazume, kot je bil recimo TTIP. Po določbi tega sporazuma bi lahko recimo Philip Morris tožil države zaradi izpada dobička, če bi kakor koli omejevale kajenje. Če me spomin ne vara, so nekatere države to že doživele.

Enaka žalost so tudi naši evropski poslanci s častno izjemo Igorja Šoltesa, ki je edini opozarjal na škodljivost tega sporazuma. Žal na zadnjih volitvah zaradi napačne izbire stranke DeSUS ni bil ponovno izvoljen.

Izvoljeni poslanci našega parlamenta, poslanci evropskega parlamenta, Vlada RS in evropska komisija bodo še naprej skrbeli, da bodo ljudje imeli razlog za iskanje najrazličnejših omam.

Zdravko Petrič, Kostanjevica na Krki