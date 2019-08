Po uvrstitvi v ligo narodov je pred slovenskimi odbojkarji drugi od treh velikih izzivov letošnjega poletja. V Gdansku na Poljskem se bodo od jutri pa do nedelje potegovali za nastop na olimpijskih igrah v Tokiu prihodnje leto. Za Slovence bo to drugi olimpijski kvalifikacijski turnir v zgodovini in prvi po sedmih letih. Tedaj so olimpijske sanje lovili v Sofiji, ko so nastopili v zadnjem krogu kvalifikacij, a so te pod vodstvom selektorja Veselina Vukovića po porazih proti Bolgariji, Španiji in Srbiji ostale neizpolnjene.

Štela bo vsaka točka

Od zdajšnjih igralcev so v takratnih kvalifikacijah igrali Alen Pajenk, Mitja Gasparini, Dejan Vinčić, Klemen Čebulj in kapetan Tine Urnaut. Peterica, tako kot preostanek reprezentance, ne taji, da jim uvrstitev in nastop na največjem športnem dogodku na svetu nemara predstavlja kar glavni imperativ, četudi jih septembra čaka še igranje na domačem evropskem prvenstvu. »Ponuja se nam zgodovinska priložnost. Po štirih, petih letih dobrega dela smo si te kvalifikacije prigarali in zdaj moramo to izkoristiti. Olimpijske igre so želje vsakega športnika in nič drugače ni pri meni. Zelo si želim zaigrati na njih. Sodelovali smo na svetovnem prvenstvu, osvojili srebro na evropskem in se uvrstili v ligo narodov. V tem repertoarju tekmovanj nam manjka le še uvrstitev na olimpijski turnir. Na njem je drugačna klima, drugačno vzdušje in predstavlja povsem neko novo izkušnjo,« razmišlja Jan Kozamernik.

A pot do Tokia bo vse prej kot lahka. Sloveniji žreb ni bil naklonjen in je pristala v zahtevni skupini D z dvakratnimi svetovnimi prvaki Poljaki, Tunizijci, ki so pred dnevi še desetič osvojili naslov afriških prvakov, in Francozi, ki so Slovenijo pred štirimi leti premagali v finalu evropskega prvenstva. Za nameček predstavlja dodaten izziv tudi sistem kvalifikacij, saj na olimpijske igre vodi le prvo mesto v skupini. »Zavedamo se, da bomo morali igrati še bolje kot na turnirju za uvrstitev v ligo narodov. Že odkar so se začele priprave na olimpijske kvalifikacije, govorim, da ne bo lahke tekme, vsaka točka šteje, saj se lahko na koncu med reprezentancami naredi krog. V tem primeru bo vsaka točka zares pomembna. V Gdansk bomo šli prikazat res najboljšo igro, da bi lahko uresničili to, kar si želimo,« je prepričan reprezentančni srednji bloker Alen Pajenk.

A tudi v primeru neuspeha se Sloveniji z nekaj sreče ponuja popravni izpit januarja prihodnje leto, ko bo na sporedu še celinski kvalifikacijski turnirji. Na evropskem v Berlinu bo poleg gostiteljice Nemčije tekmovalo še sedem reprezentanc, ki si vozovnice za Japonsko v teh dneh ne bodo zagotovile. Katere države bodo povabljenke, bo znano po evropskem prvenstvu oziroma oktobrski jakostni lestvici.