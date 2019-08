Devetnajstletna britanska študentka Alana Cutland je pred dvema tednoma nad odročnim območjem džungle na Madagaskarju padla iz manjšega letala. Njeno truplo so v torek našli lokalni prebivalci, vodja policije D'y La Paix Ralaivaonary pa je za medije potrdil nadaljevanje preiskave. Želijo namreč ugotoviti, v kakšnih okoliščinah je Britanka padla iz letala in ali je sploh prišlo do nesreče.

Mediji opisujejo primer kot poln skrivnosti. »Med poletom ni niti črhnila,« je povedal Gervais Damasy, vodja službe za preiskovanje letalskih nesreč, ki je govoril tako s pilotom kot z edino drugo potnico na letalu, še eno Britanko. Pred poletom naj bi tarnala o močnem glavobolu. Nekaj minut po vzletu si je Cutlandova odpela varnostni pas in odprla vrata letala. Sopotnica jo je nemudoma prijela za nogo ter jo zanjo močno držala kakšni dve minuti. Ko je pilot opazil, da so vrata letala odprta, jih je kar med letenjem skušal zapreti, a mu je 19-letnica to preprečila s svojim telesom. »Tudi on jo je skušal zadržati v kabini, zato je letalo začelo nevarno zanašati,« je nenavadno dogajanje opisal Damasy. V določenem trenutku se jima je s silo iztrgala iz prijema in padla več kot tisoč metrov globoko. Po opisu prič med tem ni kričala.

Alana je na univerzi v Cambridgeu študirala biologijo, na severu afriškega otoka pa je opravljala pripravništvo oziroma raziskavo, nad potekom katere naj bi bila zelo razočarana. »Venomer je hlepela po novih dogodivščinah, po odkrivanju sveta. Bila je mlada, samostojna in inteligentna ženska, ki je z obema rokama zagrabila vsako priložnost v življenju,« jo je v izjavi za javnost opisala družina. Povedali so še, da se zadnjih nekaj dni pred smrtjo ni počutila dobro in da je imela več napadov paranoje. Mogoče je tudi, da je imela izjemno slabo reakcijo na predpisana zdravila in oziroma ali antimalarike.