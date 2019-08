Sassoli opozarja, da trenutno ni videti rešitve za rešene migrante. "Če bo Evropska unija ostala brezbrižna do njihove usode, bo nalagala trpljenje na trpljenje, in prepričan sem, da to ni nekaj, v kar v svojem srcu verjamejo varuhi evropskih pogodb," je zapisal.

Glede na pretekla dejanja Evropske komisije je Sassoli prepričan, da se tudi tokrat zaveda svoje dolžnosti, da je treba čim hitreje organizirati humanitarno posredovanje in pravično porazdelitev migrantov. "Zavedam se, da mora biti kakršenkoli odgovor na to prošnjo prostovoljne narave. Razmere so resne in kličejo k takojšnjem ukrepanju," je dodal. Ob tem je zagotovil podporo Evropskega parlamenta.

Na krovu ladje španske nevladne organizacije je 121 ljudi, med njimi dva dojenčka, 30 mladoletnikov in najmanj ena ženska, ki je bila žrtev hujših zlorab. "Če Evropa ne more zaščititi te ženske in njenih spremljevalcev, ki so odšli v iskanju boljšega življenja, to pomeni, da je izgubila svojo dušo in srce," je še zapisal Sassoli. V pismu med drugim tudi opozarja, da se tovrstne zgodbe vedno znova ponavljajo ter pozval k prenovi dublinske uredbe, saj se usoda rešenih ljudi na morju izkorišča v politične namene.

Reševalna ladja že en teden na odprtem morju čaka na dovoljenje za vplutje. Več časa kot preteče, težje je ljudem na krovu pojasniti, zakaj ne smejo z ladje, so v torek sporočili iz španske organizacije. Najbližje pristanišče je trenutno na italijanskem otoku Lampedusa. Zaenkrat je migrante pripravljena sprejeti le evangeličanska cerkev v Italiji, poroča nemška tiskovna agencija dpa.

V zadnjem času se pogosto dogaja, da ostanejo ladje nevladnih organizacij ujete na odprtem morju in čakajo na dogovor članic EU, da bodo sprejele rešene migrante. Nazadnje je bilo tako z ladjo Alan Kurdi, ko so v nedeljo na Malti izkrcali 40 migrantov, ki so bili več dni ujeti na ladji. Italija jim, tako kot že leto dni, ni dovolila izkrcanja na njihovem ozemlju, za njihovo razporeditev pa se je nato dogovorilo več članic EU. Nihče od njih ne bo ostal na Malti.

Italijanski notranji minister Matteo Salvini medtem nadaljuje svojo politiko zaprtih pristanišč in danes je med drugim španski organizaciji zagrozil z zasegom ladje, če bi vplula v italijanske vode.