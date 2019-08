Na cestah daljši zastoji, zlasti proti Ljubljani in Gorenjski

Na posameznih odsekih na primorski avtocesti med Razdrtim in Ljubljano so daljši zastoji, potovalni čas se podaljša za 30 do 40 minut. Prav tako so zastoji na gorenjski avtocesti proti Avstriji, med razcepom Koseze in predorom Šentvid, ki ga občasno zapirajo, ter pred predorom Karavanke.