Legendo srbske alternativne scene 80. let prejšnjega stoletja je možganska kap doletela med obiskom pri sestri v Angliji. Tamkajšnji zdravniki so ga dali v umetno komo, da bi lažje okreval, ta teden pa je novinar Galeb Nikačević na twitterju zapisal, da se je Koja že prebudil iz kome in da počasi okreva.

Koja, ki je star 58 let, je že skoraj štiri desetletja ena najbolj znanih osebnosti jugoslovanskega alternativnega rocka. Najprej je igral v skupini Limunovo drvo skupaj z legendarnim Milanom Mladenovićem, skupina je skupaj s Pankrti leta 1980 nastopila v SKC. Zatem je skupino zapustil Dragomir Gaga Mihajlović in iz Limunovega drva je nastala prva Kojeva kultna skupina Šarlo akrobata.

Ti so znani predvsem po skladbah Ona se budi in Niko kao ja ter seveda po kultni kompilaciji Paket aranžman, ki jo je leta 1981 izdal Jugoton, na njej pa so bile še skladbe skupin Idoli in Električni orgazam. Koja je istega leta zaigral v filmu Fant, ki obeta (Dečko koji obećava), za katerega je napisal tudi glasbo. V filmu je igral enega od članov izmišljene skupine VIS Dobri dečaci, v filmu pa so tudi tri skladbe skupine Šarlo akrobata, ki pozneje nikoli niso bile uradno izdane, in sicer Slobodan, Balada o tvrdim grudima in Depresija.

Album Bistriji ili tuplji čovek biva kad… še danes velja za temeljno delo jugoslovanskega rocka, skupina Šarlo akrobata pa je še ena tistih, ki je nehala obstajati po koncertu v Ljubljani. Skupina Šarlo akrobata se je namreč konec leta 1981 razcepila na dve skupini, Disciplino kičme, pozneje znano tudi kot Diciplin A Kitschme, ki jo vodi Koja, ter Ekatarino Veliko, znano tudi kot EKV, ki jo je vodil Milan Mladenović, v njej pa sta bila še Margita Stefanović in Bojan Pečar. Medtem ko so glavni člani EKV že vsi pokojni, je Kojeva skupina Disciplina kičme zadnji album izdala leta 2016. Disciplina Kičme je v svoji karieri izdala devet studijskih albumov, enega koncertnega, dve kompilaciji in en koncertni DVD.

Koja je februarja 1990 nastopil v MTV-jevi oddaji 120 Minutes, skupaj z Vlado Divljanom in Srđanom Gojkovićem - Gilejem pa je posnel glasbo za film Kako je propao rokenrol, v katerem je tudi nastopil kot superheroj Zeleni Zub.

Koja, ki je bil tokrat na obisku pri sestri, je tudi sam del življenja preživel v Londonu. Po zadnjih koncertih Discipline kičme avgusta 1991 v Kopru in Pulju se je preselil v London, kjer je živel do leta 2003. Tam je igral s srbskimi glasbeniki, pozneje pa sestavil novo, mednarodno zasedbo Discipline, ki se je imenovala Disciplin A Kitschme. Leta 1996 so ustanovili svojo založbo Babaroga Records in izdali nekaj plošč z angleškimi različicami Disciplininih uspešnic. Nekateri jim pripisujejo celo vpliv na razvoj drum'n'bassa.

Leta 2003 se je Koja vrnil v Beograd in nadaljeval svojo glasbeno kariero. Leta 2005 je Disciplina dobila novo zasedbo in nastopila na glavnem odru festivala Exit, posnetek nastopa pa so leto pozneje izdali na DVD. Istega leta je umrl Zoran Erkman, član originalne zasedbe, Marinka Đorđević - Manja, ki je bila v skupini po Kojevi vrnitvi iz Londona, pa je umrla letos. Skupina je svoj zadnji album z naslovom Opet izdala marca 2016, po katerem so nastopali po državah nekdanje Jugoslavije, tudi v Ljubljani.