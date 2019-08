Naslovnica albuma Abbey Road zasedbe The Beatles je ena od najbolj prepoznavnih naslovnic v zgodovini glasbe. Ikonično fotografijo Johna Lennona, Paula McCartneyja, Georgea Harrisona in Ringa Starra je 8. avgusta 1969 na ulici Abbey Road pred studiem EMI posnel škotski fotograf Iain Macmillan.

V tem londonskem studiu so The Beatles poleti 1969 snemali album, ki nosi ime po ulici z naslovnice, pa tudi sicer so večino svoje glasbe posneli prav v EMI-ju, ki se je pozneje preimenoval v Abbey Road Studios.

Fotografija je nastala ob 11.35, to uro pa so izbrali, da bi se izognili oboževalcem, ki so vedeli, da člani zasedbe v studio običajno prispejo sredi popoldneva. Macmillan je naredil šest posnetkov. Fotografiranje naj bi trajalo okoli 10 minut, za naslovnico albuma pa je bila uporabljena peta fotografija. Album Abbey Road je izšel 26. septembra 1969.

Jubilej je po pisanju francoske tiskovna agencija AFP obeležil tudi tribute band zasedbe Fab Gear, katerega člani so se pripeljali z rolls royceom, prebarvanim v psihedelične barve.