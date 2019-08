Znanstveniki na zaprtem območju okrog Černobila proizvajajo vodko

Znanstvenikom je uspelo. Na 30-kilometrskem območju, ki je bilo zaradi jedrske eksplozije v Černobilu izključeno in zaprto, so proizvedli prvo steklenice vodke. Vodka je prestala vse teste in je povsem varna za pitje. Poimenovali so jo Atomik.