Kanadska policija je od 19. julija mrzlično lovila 19-letnega Kama McLeoda in 18-letnega Bryerja Schmegelskega, osumljena umorov mladega tujega para in starejšega domačina. V gostem grmovju so ob reki Nelson na severu province Manitoba v sredo našli trupli, kanadska policija pa predvideva, da gre ravno za najstnika na begu. »Prepričani smo, da gre za njiju,« je bila na tiskovni konferenci samozavestna Jane MacLatchy, vodja kanadske kraljeve konjeniške policije (RCMP) v Manitobi. Za potrditev bo treba počakati na izsledke obdukcije, policisti pa so bili skopi z informacijami, kako dolgo naj bi bila najstnika že mrtva in na kakšen način sta umrla. Človeške ostanke so našli le nekaj kilometrov stran od kraja, kjer naj bi osumljenca pred tedni zažgala ukradeni avtomobil, in v bližini, kjer so ju 21. julija nazadnje videli. Preiskave uradno še niso zaprli, saj bodo vendarle skušali ugotoviti, kaj je mladeniča gnalo v umore.

Štiri dni pozneje so policisti kakšnih 500 kilometrov proč našli še zažgano truplo 64-letnega univerzitetnega profesorja Leonarda Dycka , v bližini pa še požgan avtodom, s katerim sta sicer potovala McLeod in Schegelsky. Sprva so najstnika obravnavali kot pogrešani osebi, nekaj dni kasneje pa so ju osumili za tri umore, za njima izdali vsedržavno tiralico in sprožili množičen lov nanju, ki se je razvil v eno največjih iskalnih akcij v zgodovini Kanade.

Zgodba se je začela 15. julija, ko so ob aljaški avtocesti v Britanski Kolumbiji našli z naboji prerešetani trupli 24-letne Američanke Chynne Deese in njenega leto dni mlajšega fanta Lucasa Fowlerja iz Avstralije. Mlada popotnika sta se pred dvema letoma zaljubila v enem od hrvaških hostlov, od takrat pa skupaj odkrivala svet. »Oboževala je sončnice, prostovoljno delo, potovanja, ljudi in živali. Vse je imela rada,« je Američanko opisala njena mama. Njen partner Lucas je delal na farmi v Britanski Kolumbiji, med dopustom sta se odpravila na krajšo pot. Med potjo do Aljaske se jima je pokvaril kombi. Lucas ga je popravljal, oba sta bila dobre volje, ob cesti sta si celo pripravila piknik, je povedala ena od prič, ki je dvojico med zadnjimi videla živo. Njuna zgodba se je sredi julija tam končala tragično.

Naleteli na severne medvede

Prostranost kanadske narave in številne odročne ceste so pobeglima šle na roke, iskalna akcija je namreč pokrivala široko območje, ki so ga na koncu zožili na provinco Manitoba, kakšnih 3000 kilometrov vzhodno od Britanske Kolumbije in kraja zločinov. Preiskovalci so v devetih dneh s helikopterjem in na tleh pokrili območje, veliko okoli 11.000 kvadratnih kilometrov, šli so celo tako daleč v divjino, da so naleteli na severne medvede. Preiskali so 500 domov in zapuščenih stavb. Okoli 1300 prebivalcev Gillama je zadnjih nekaj tednov preživelo v smrtnem strahu, saj je bila dvojica »oborožena in nevarna« in več kot očitno pripravljena tudi ubijati. »Zdaj si bodo lahko oddahnili, sčasoma pa se vrnili v vsakdanje življenje in živeli brez strahu ob misli, kdo se morebiti potika po njihovih gozdovih,« jih je pomirila policistka MacLatchyjeva.

Kaj je najstnika gnalo v tako brutalne umore, verjetno ne bo nikoli jasno. Kam in Bryer sta bila prijatelja iz otroštva, skupaj sta odraščala v manjšem kraju na Vancouvrovem otoku v Britanski Kolumbiji tik ob meji z ZDA. Delala sta v Walmartu, a se odločila, da jima to ni dovolj. Bila sta na poti v Alberto, da bi si tam našla boljšo službo. Zakaj jima do tja ni uspelo priti in zakaj sta ob poti pustila tri trupla, se ne ve. Bryerjev oče je po njegovem izginotju povedal, da se bori z duševno boleznijo, pozneje pa se je izkazalo, da sta bila najstnika privrženca skrajne desnice. tak, agencije