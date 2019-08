Polletni prihodki bi bili ob neupoštevanju tečajnih razlik za štiri odstotke višji kot v lanskem obdobju, so zapisali v sporočilu, objavljenem na spletni strani družbe.

Prodajni prihodki so upadli tudi samo v drugem četrtletju, in sicer za 1,5 odstotka na 10,1 milijarde dolarjev. Čisti dobiček je bil za 28 odstotkov nižji kot v lanskem drugem trimesečju, znašal je 452 milijonov evrov.

Graška podružnica Magna Steyr, ki je zgradila lakirnico v Hočah in je edini del Magne International, ki v celoti sestavlja vozila, je prihodke od prodaje v drugem četrtletju povečala za 40,8 odstotka na 1,8 milijarde evrov, v polletju pa za 26,9 odstotka na 3,7 milijarde evrov.

Magna International je tudi ob tokratni objavi rezultatov nekoliko znižala napoved prihodkov za celotno leto, in sicer naj bi znašali med 38,9 in 41,1 milijarde dolarjev, potem ko so prej napovedovali med 39,1 in 41,3 milijarde dolarjev. Napoved čistega dobička ostaja med 1,9 in 2,1 milijarde dolarjev.