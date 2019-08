V petek, 4. avgusta, je bilo v živalskem vrtu v Leipzigu bilo zaznati veliko pozitivne energije in veselja, saj je levinja Kigali skotila svoja prva dva mladiča. Oskrbniki živalskega vrta so bili priča prvemu levjemu mladiču po 15. letih.

Le tri dni kasneje je veselje in smeh na obrazih zamenjala žalost in razočaranje. Oskrbniki so v kletki namenjeni izključno za mamo in njene mladiči videli samo še samico, novorojenčkov pa ni bilo več na spregled. Kot je dejala predstavnica živalskega vrta za stike z javnostjo Maria Saegebarth, Kigali pred svojim dejanjem ni prikazala nobenega nenavadnega vedenja. Po njenih besedah je levinja preko dneva obedovala povsem običajno, med večernim negovanjem svojih mladičev pa je nenadno oba ubila in nato še pojedla.

Kot so še zapisali na facebook profilu živalskega vrta, je osebje šokirano nad dejanji levinje, ki pa jo bodo kmalu vrnili v glavni ograjeni prostor za leve. Tam bo ponovno združena z levom Majo, očetom umrlih dojenčkov.