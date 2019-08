V primerjavi z zahodnimi voditelji 66-letni Putin med svojimi volivci uživa zavidljivo visoko podporo, a njegova priljubljenost upada zaradi težkih razmer v gospodarstvu ter vse slabšega življenjskega standarda v Rusiji. Vse več ljudi se sprašuje, zakaj se težave 20 let po prihodu Putina na oblast niso zmanjšale.

Poleg tega se Putin sooča z vedno novimi težavami, ki načenjajo njegovo priljubljenost. V Moskvi oboroženi policisti pretepajo mirne protestnike, v zadnjih tednih so jih aretirali na tisoče. Gre za največje zatrtje protestov po protivladnih demonstracijah leta 2012, ko se je Putin vrnil v Kremelj s premierskega stolčka.

V Sibiriji pa že nekaj tednov gori za ves planet pomemben pas gozda, ker so oblasti ob začetku požarov odpovedale pri gašenju. V več delih Sibirije veljajo izredne razmere, medtem ko se drugje še vedno soočajo s posledicami poplav. Putinov jubilej zato po mnenju poznavalcev ni ravno priložnost za proslavljanje.

Vendar pa je njegov položaj v ruski politiki trden kot skala. Ko je Putin postal premier in zatem leta 2000 zmagal na predsedniških volitvah po odstopu Jelcina, so bile razmere v Rusiji precej drugačne kot danes. »Rusija je bila kljub revščini in kriminalu demokratična, liberalna država,« je za francosko tiskovno agencijo AFP ocenil novinar Nikolaj Svanidze. »Po 20 letih na oblasti ga nič ne omejuje. Praktično je sultan,« je dodal.

Po oranžni revoluciji v Ukrajini leta 2004, ki so jo po mnenju Kremlja podprle zahodne vlade, da bi zmanjšale vpliv Rusije v Ukrajini, se je Putinov odnos spremenil, je ocenil politični analitik Konstantin Kalačjov. Po njegovem so odnos Zahoda do Rusije ter vojaško posredovanje zahodnih držav v Iraku, Libiji in drugje v Putinu vzbudili razočaranje, zaradi česar je v politiki nastopil ostreje.