Indijsko zunanje ministrstvo je v sporočilu za javnost poudarilo, da je bila odločitev o odpravi 370. člena ustave, ki zagotavlja večinsko muslimanski indijski zvezni državi Jamu in Kašmir posebno avtonomijo, »povsem notranja zadeva Indije«. »Poskusi vplivanja v notranje pristojnosti s slikanjem izrednih razmer v regiji pa ne bodo uspeli,« so po poročanju francoske tiskovne agencije AFP še zapisali v sporočilu za javnost.

Poudarili so tudi prepričanje, da bo ukrep dejansko pospešil gospodarski razvoj te večinoma muslimanske pokrajine sredi Himalaje, ki je sicer razdeljena med Indijo, Pakistan in v manjšem delu tudi na Kitajsko.

Indijski premier Narendra Modi pa je danes po poročanju nemške tiskovne agencije dpa dejal, da se z odločitvijo začenja nova doba za regijo. Po njegovem prepričanju bo ukrep pripomogel k miru in blaginji, saj je poseben status le spodbujal separatizem, terorizem, nepotizem in korupcijo, je dodal v nagovoru državljanom.

Državi sta se sicer zaradi Kašmirja zapletli v tri od njunih štirih vojn. V zadnjih 30 letih je bilo zaradi oboroženega spora v indijskem delu Kašmirja ubitih okoli 70.000 ljudi, večinoma civilistov.

V Pakistanu so prepričani, da je indijska odprava avtonomije Kašmirja uperjena proti tamkajšnjemu muslimanskemu prebivalstvu in namenjena spreminjanju etnične strukture. Menijo tudi, da je odločitev New Delhija v nasprotju z mednarodnim pravom in zahtevajo obravnavo zadeve v Varnostnem svetu Združenih narodov.