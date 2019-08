Pri avkcijski hiši so se sicer nadejali, da bodo za avtomobil znamke Rolls Royce, ki so ga na igralkino željo prebarvali v njeno najljubšo barvo, iztržili do štirikrat več.

Elizabeth Taylor (1932-2011) je kabriolet Silver Cloud II leta 1960 podaril njen tedanji mož Eddie Fisher. V njeni lasti je bil več kot 20 let, nato ga je kupil kalifornijski zbiratelj Karl Kardel. Za The New York Times je izrazil dvom, da ga je igralka sploh kdaj vozila, čeprav ga je imela v lasti vsa ta leta. Dodal je: »Mislim, da Elizabeth sploh ni imela vozniškega dovoljenja.«

Elizabeth Taylor se je rodila leta 1932 v Londonu, na filmskem platnu pa je zaslovela že kot otrok. V svoji karieri je igrala v več kot 50 filmih, oskarja pa je dobila za glavni vlogi v filmih Butterfield 8 in Kdo se boji Virginije Woolf?

Znane so tudi njene vloge v Mački na vroči pločevinasti strehi s Paulom Newmanom in Kleopatri z Richardom Burtonom, s katerim je bila tudi poročena.