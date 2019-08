Po več letih dela na seriji Igra prestolov, ki je podirala rekorde v gledanosti in nagradah emmy, bosta tako Benioff in Weiss zapustila televizijsko hišo HBO.

Kakšne filme ali serije bo dvojec ustvaril, še ni znano. Benioff in Weiss pa sta povedala, da z Netflixovimi vodilnimi delita ljubezen do istih filmov iz osemdesetih in istih knjig.

Benioff in Weiss sodelujeta tudi z Disneyjevim Lucasfilmom, kjer ustvarjata novo trilogijo Vojne zvezd.

Ted Sarandos, pri Netflixu odgovoren za vsebino, je v izjavi za javnost povedal, da so nad prihodom Benioffa in Weissa v podjetju navdušeni. Poročanja tiska, da je šlo za pogodbo, ki je vredna več kot sto milijonov dolarjev, pa na Netflixu niso komentirali.

Taka vsota bi bila sicer v skladu s tisto, ki jo je Netflix po pogodbi plačal producentoma Ryanu Murphyju (Glee, Ameriška grozljivka, Pose) in Shondi Rhimes (Talenti v belem).

Očitno je, da med gledalci slabše sprejeta zadnja sezona Igre prestolov ni pustila posledic, saj imata Benioff in Weiss še naprej veliko dobro plačanih priložnosti za delo.