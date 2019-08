Inšpektorji v nadzor izrabe delovnega časa v gostinstvu in gradbeništvu

Ljubljana, 8. avgusta - Inšpektorat RS za delo v teh dneh v usmerjeni akciji pri delodajalcih v gostinstvu in gradbeništvu nadzira vodenje evidenc o izrabi delovnega časa. Pod drobnogledom je tudi spoštovanje predpisov o delovnem času, predvsem o odmorih in počitkih ter odrejanju dela prek polnega delovnega časa.

Kot so sporočili z inšpektorata, akcijo nadzora pri delodajalcih v gostinstvu in gradbeništvu opravljajo, ker so kršitve zakona o evidencah na področju dela in socialnega varstva v teh dveh dejavnostih najštevilčnejše. Prve ugotovitve nadzora bodo znane v začetku septembra.

Inšpektorji so lani v gradbeništvu ugotovili 195 kršitev, v dejavnosti gostinstva in turizma pa 131 kršitev, skupno pa 935 kršitev zakona. Leta 2017 je bilo kršitev 1152, leto pred tem 1738, leta 2015 je bilo kršitev 1797, v predhodnem letu 1796, leta 2013 pa so jih ugotovili 1688.

»Zakon o evidencah na področju dela in socialnega varstva z vidika izvajanja inšpekcijskega nadzora predstavlja osnovo za ugotavljanje spoštovanja določb o delovnem času, odmoru ter počitkih. Spoštovanje določb o delovnem času ter zagotavljanju počitkov pa je izredno pomembno predvsem z vidika obnavljanja psiho-fizičnih moči delavca, pa tudi z vidika njegove delovne učinkovitosti, dolgoročnega ohranjanja delovne sposobnosti ter zagotavljanja varnosti in zdravja pri delu oz. preprečevanje nezgod in poškodb pri delu, tudi morebitnih invalidnosti ali nezgod s smrtnim izidom,« so poudarili.