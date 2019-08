Po ponedeljkovem napadu izsiljevalskega računalniškega virusa, ki je začasno onemogočil delovanje informacijskega sistema, danes nadaljujejo z vključevanjem ostalih enot v centralni informacijski sistem, so sporočili iz zavoda.

Vse enote Lekarne Ljubljana so po napadu v torek zaprle svoja vrata, v sredo pa so zdravila izdajale le na papirnati recept, in še to le za zdravila, ki jih ni bilo treba doplačati. Enako je veljalo tudi za ljubljansko dežurno lekarno pri polikliniki. Bolniki so morali za izdajo zdravila s seboj imeti tudi kartico zdravstvenega zavarovanja.

Lekarna Ljubljana s skupno 52 enotami sicer deluje tudi izven prestolnice. Med drugim poslujejo v Cerknici, Cerknem, Idriji, Grosupljem, Ivančni Gorici, Velikih Laščah in Zagradcu.

Medtem v zasebnih lekarnah izdaja zdravil vseskozi poteka nemoteno. V Ljubljani je to v 14 zasebnih lekarnah s koncesijo.

Napad izsiljevalskega virusa preiskuje policija, informacijski pooblaščenec pa je uvedel inšpekcijski postopek.