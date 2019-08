Kot je sporočil tiskovni predstavnik PU Ljubljana Tomaž Tomaževič, se je nesreča zgodila zaradi neprilagojene hitrosti voznika, ki je najprej trčil v osebno vozilo pred sabo, nato pa še v tovorno vozilo.

Pri tem se je vozilo povzročitelja prevrnilo na streho, drugo osebno vozilo pa je odbilo v odbojno ograjo. V vozilu povzročitelja sta bila poleg voznika lažje poškodovana še dva potnika. Prav tako sta bila lažje poškodovana voznica in potnik v drugem osebnem vozilu. Po poročanju lokalnega spletnika domžalec.si, je povzročitelj vozil avto toyota land cruiser, eden od poškodovanih naj bi bil tudi manjši otrok. Poškodovane so oskrbeli reševalci in jih prepeljali v UKC Ljubljana. Posredovali so tudi domžalski gasilci, ki so zavarovali kraj dogodka, odklopili akumulatorje na vozilih, do prihoda reševalcev NMP pomagali poškodovanim, posuli razlite motorne tekočine in omogočili tehnično pomoč pri umiku vozil.