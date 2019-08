Zdaj je liga prvakov res daleč. Šele zdaj. Po štirih tekmah. Nova sreda, novi Skandinavci, nova drama Maribora. Ko ga je stisnil Marcos Tavares, od vratnice, svojega tridesetega v Evropi, je bilo, vsaj za hip, vsaj malo, spet vse po starem. Ni zaman nekdo pod napisom »Jezus« v Mariboru na zid pripisal »Tavares #9«. Ampak ne Tavares, ne vroče štajersko nebo, ne vera sinoči niso zadoščali proti Rosenborgu. Zdaj Maribor prvič ve, kako je z Norvežani. Težje kot z Islandci in Švedi. In predvsem rezultatsko slabše. Še sploh, če so, kot je tokrat odkrito priznal Darko Milanič, sami slabi. »Najtežje ni, ko je en slab. Menjaš. Ampak roko na srce, kar nekaj takih je bilo danes, ki bi si oddahnili, če bi šli z igrišča.« Huda kritika. Navijači so ob žvižgih po trpkem porazu tudi kričali, da ni predaje, ampak liga prvakov, Dinamo, Ferencvaroš… Daleč. Za kisel obraz Darka Milaniča. In še bolj kislo priznanje: »Škoda, da smo igrali pod svojim nivojem na zelo pomembni tekmi.«

Za evropsko jesen, vsaj v evropski ligi, bo moral Maribor nekoga izločiti. Rosenborg se je po sinočnji tekmi izkazal za prevelik zalogaj. En polčas so se vijoličasti trdo borili – tako s tekmeci kot z lastno taktiko in zlasti izvedbo. In nato dočakali. Strel, ki ga je iz ogromne razdalje omahljivemu Kenanu Piriću poslal Alexander Söderlund. Rosenborg je takoj uvidel, kaj je Ljudskemu vrtu storil takšen zadetek, in vprašanje, zakaj Kenan Pirić dobiva gole, kakršnih Jasmin Handanović v Evropi ni, je postalo še resnejše. Milanič je sicer odgovoril, da ne more vedeti, ali bi Handanović bolje branil. Ko je šlo zares, so šli Norvežani po še več. »Ne, dvoboj še ni odločen,« je bil previden Eirik Horneland. Skrbi ga namreč, ker je imel Maribor toliko strelov.

Ni edini. Tudi Maribor lahko to skrbi. »Vedeli smo, da bomo imeli težave z iskanjem prostora. Velikokrat smo zaključili akcije, ampak so bile vse zaključene tako, da smo hiteli in silili.« Milaniča tokrat ni veselilo, ker so prišli do strelov. Ker so bili bolj izhodi v sili. »V sredini smo igrali preveč nazaj in ko nekaj časa tako igraš, te nasprotnik zapre.« V prvem polčasu je sicer veljalo tisto, kar je Maribor ocenil pred dvema tednoma, ko je gostoval AIK. Da so bili Švedi bolj tekmec za tretji krog. Rosenborg pa najbrž za drugega. Dokler ni padel prvi gol.

Če je bil že dvoboj z AIK trd, je bil z Rosenborgom še trši. Najboljša ponazoritev so bili dvoboji Martina Milca in Samuela Adegbenra. V dvajsetih minutah sta oba porumenela. Maribor je čakal na protinapade, kar je Rosenborg dobro sprejel. »Na protinapade to moštvo težko igra,« je pomanjkljivosti dalje seciral Milanič.

Gol Alexandra Söderlunda je presenetil. Ene in druge. Rosenborg je začutil, da lahko dvoboj konkretno nagne že v vročem, soparnem Mariboru. In ga tudi je. Že David Akintola je imel na nogi drugi gol, pa je nerodno pomeril. Miku Jensenu je Pirić strel še odbil, toda Maribor je trpel in dobil še drugega. »Pa ravno to smo vadili zadnja dva meseca od priprav dalje,« je opisal Milanič drugi, zelo »skandinavski« gol Söderlunda z glavo. »Zelo slabo posredovanje pri prvem golu, ni opravil svoje naloge in zelo slabo pri tretjem,« je Milanič priznal slabo branjenje Pirića ter posredovanje Špira Peričića in Mitje Vilerja, ko je Rosenborg takoj po Tavaresovem golu upanja tako zmedel mariborsko obrambo, da je Mike Jensen odločil tekmo. In možnosti Maribora? »Pokazati bo treba drugačen obraz,« je Milaničev prvi pogoj. Upanje ponuja le to, da je 90 minut dolgih. A kratkih za vsaj tri gole v Trondheimu.