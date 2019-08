Potem ko so pri novonastalem košarkarskem klubu Cedevita Olimpija v zadnjih tednih pospešeno razkrivali imena novih okrepitev tako v igralskem smislu kot v pisarnah, se je za Ljubljančane na začetku tedna tudi uradno začela nova sezona. Igralci so se namreč zbrali v slovenskem glavnem mestu in opravljali zdravniške preglede ter preizkuse fizične pripravljenosti, včeraj pa so tudi prvič stopili na parket dvorane v Stožicah in vadili pod taktirko trenerja Slavena Rimca. »Kot trener veliko stavim na kemijo in odnose med igralci. Želim, da igralci igrajo z energijo in da se mečejo na glavo. Ker je ekipa nova, bodo za osvojitev vseh taktičnih zamisli potrebovali kar nekaj časa, a kar se energije in želje tiče, navijačem obljubim, da bosta prisotni od samega začetka,« pravi trener Olimpije.

Pomočniki Čizmić, Maravič in Drobnjak

Slaven Rimac je na prvem treningu na delu videl 13 košarkarjev. Manjkala sta edino Marko Simonović, ki je v ponedeljek sicer bil v Ljubljani in opravil zdravniške preglede, nato pa se vrnil k srbski reprezentanci, ki se pod taktirko selektorja Aleksandra Đorđevića pripravlja na svetovno prvenstvo na Kitajskem, in Ryan Boatright, ki je v Slovenijo pripotoval včeraj zvečer. Od lanske ekipe Olimpije so ostali le Jusuf Sanon, David Kralj in Petar Vujačić, a je vprašanje, ali bodo v klubu tudi na začetku sezone. O tem, ali bodo odšli na posojo, bo odločal Rimac. Prav zaradi dejstva, da je ekipa sestavljena povsem na novo, čaka 44-letnega hrvaškega stratega veliko dela. »Tudi ko ekipi dodaš dva ali tri nove igralce, ni lahko. Smo pa gledali na to, da se določeni poznajo od prej. Tako imamo nekaj slovenskih reprezentantov, pa take, ki so igrali skupaj pri Cedeviti, Zenitu, Balkanu… Menimo, da bo tako lažje narediti pravo klimo v moštvu. Poleg tega smo se zbrali zelo zgodaj. Mislim, da prvi od vseh ekip v evropskem pokalu in ligi ABA. Vsak dodaten dan nam bo prišel prav,« je razpredal Slaven Rimac.

Za prvega pomočnika si je Rimac izbral Tea Čizmića, s katerim je sodeloval že lani pri Cedeviti. »Poznam njegov način dela, lani sva dobro sodelovala,« pravi Rimac, ki mu bosta pomagala tudi nekdanja igralca Olimpije Marko Maravič in Dragiša Drobnjak. »Ekipa ni moja. Je naša. To vedno poudarjam. Tudi Maraviča in Drobnjaka dobro poznam. Zagotovo bomo dobro sodelovali, hkrati pa je to tudi priložnost in odskočna deska za njihove kariere. Ko sem postal trener Cibone, sem za pomočnika izbral Jurico Golemca, ki danes uspešno vodi Primorsko. Naloga prvega trenerja je, da razdeli delo med sodelavce, skupaj pa moramo iz igralcev izvleči maksimum. Kakovost gotovo imamo, sedaj pa je na nas, da to pretopimo v dober rezultat.«