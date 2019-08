Trumpov svetovalec za nacionalno varnost John Bolton je sankcije proti podjetjem in državam, ki sodelujejo z z režimom Nicolasa Madura, napovedal ob robu mednarodne konference za demokracijo v Venezueli, ki je potekala v torek v perujskem glavnem mestu v okviru skupine iz Lime (12 latinskoameriških držav). Na konferenci, namenjeni iskanju mirne rešitve venezuelske krize, so sodelovali predstavniki nekaterih mednarodnih finančnih institucij iz regije ter iz 59 držav z vseh celin.

Med udeleženci ni bilo predstavnikov Rusije, Kitajske, Turčije in Kube, čeprav so bile te države med povabljenimi. Konferenca je potekala za zaprtimi vrati, njen osnovni namen pa je bil po besedah perujskega zunanjega ministra Nestorja Popolizia prisluhniti različnim mnenjem o tem, kako »najti ustavni izhod iz politične, socialne in humanitarne krize«. Poudaril je, da je kriza v Venezueli »vsak dan hujša«, zaradi česar je državo zapustilo več kot 4 milijone državljanov, kar »ima naraščajoče regionalne posledice«, saj se jih je večina zatekla v sosednje države.

Bolton: Čas za dialog je potekel

Ameriško administracijo sta zastopala državni sekretar za trgovino Wilbur Ross in John Bolton. Ta je konferenco na koncu spremenil v politično platformo za predstavitev novih ameriških enostranskih gospodarskih sankcij proti Venezueli. Odlok o tem je podpisal Trump v ponedeljek zvečer in se nanaša na zamrznitev vseh sredstev, kapitalskih naložb in premoženjskih deležev, ki jih ima venezuelska vlada v ZDA. Vse to je zdaj pod blokado in tega ni mogoče prenesti, prodati, izplačati, izvoziti, umakniti ali kako drugače s tem razpolagati. Venezuela je tako uvrščena na seznam držav, kot so Severna Koreja, Iran, Sirija in Kuba, za katere veljajo ameriške omejitve.

Bolton je na improvizirani tiskovni konferenci po nastopu na ministrskem sestanku v Limi dejal: »Čas za dialog je potekel, zdaj je čas za akcijo.« Pojasnil je, da ta ukrep omogoča »nalaganje sankcij vsem, ki sodelujejo z venezuelsko vlado ali jo podpirajo ali ji pomagajo«. To zadeva vsako tujo entiteto, korporacijo ali osebo, ki bi pomagala ali prispevala, da se Maduro obdrži na oblasti. In še: »Ali hočete trgovati z Venezuelo ali hočete trgovati z ZDA? Mislim, da se bodo podjetja v ZDA ali Evropi vprašala, ali se jim izplača tvegati poslovanje z ZDA za pičle dohodke od nelegitimne vlade.« Ob tem je poudaril, da je iz sankcij izvzeta humanitarna pomoč oziroma zdravila in hrana, medtem ko bo za posamezna ameriška podjetja Washington vsakič posebej ocenil situacijo, denimo v primeru naftne korporacije Chevron, ki ima pomembne trgovinske posle z Venezuelo.