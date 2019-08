V Ohiu in Teksasu so ameriškega predsednika Donalda Trumpa in prvo damo Melanio pričakali protestniki z na hitro oblikovanimi transparenti, na katerih so ga med drugim razglašali za »podpihovalca sovraštva«, zahtevali, da se ukrepa glede nadzora nad orožjem, mu sporočali, »da jih lahko deli, ostali pa bodo enotni«, a tudi pozivali, da »nekaj stori«, in izražali prepričanje, da »lahko ustavijo strelsko nasilje«.

Županja Daytona, demokratka Nan Whaley, je sicer poudarila, da je predsednik dobrodošel in da podpira njegovo srečanje s policisti, ki so z bliskovitim odzivom preprečili Connorju Bettsu še hujšo morijo v središču mesta. Je pa vnaprej poudarila, da mu bo povedala, kako neproduktiven je s svojim naslavljanjem strelskega nasilja. Trump je v mestu obiskal tudi preživele v napadu in bolnišniško osebje, ki je oskrbelo ranjene.

Ob odhodu iz Bele hiše se je Trump srečal z novinarji in jim dejal, da želi zaostriti preverjanje kupcev orožja in zagotoviti, da ne bo prišlo v roke duševno bolnih. Menil je, da bo kongres njegova predloga podprl, ne verjame pa, da bo za prepoved avtomatskega orožja. »Zagotavljam vam, da za to ni politične želje,« je dejal.

Predsednika so v letalskem oporišču Wright-Patterson pri Daytonu pred poldnevom po lokalnem času pričakali politični predstavniki Utaha in lokalne skupnosti, popoldne pa se je že odpravil v El Paso, kjer je 21-letni Patrick Crusius v nasprotju z Bettsom, čigar motiv ostaja nejasen, ubil dvajset ljudi iz rasističnih nagibov, izraženih tudi njegovem spletnem manifestu. Demokratska kongresnica Veronica Escobar, v njeno kongresno območje sodi tudi El Paso, je Trumpu sporočila, da v mestu ni dobrodošel, enako je storil demokratski predsedniški kandidat Beto O'Rourke, rojen v tem obmejnem mestu. Republikanski župan El Pasa Dee Margo pa je pred Trumpovim prihodom dejal, da prihaja predsednik ZDA, zato bo »izpolnil svojo dolžnost kot župan in se z njim pogovarjal o vsem, kar zadeva našo skupnost«.

Še pred sinočnjim predvolilnim nastopom v Iowi pa je za zaostrovanje demokratskih očitkov Trumpu zaradi strelskega nasilja v ZDA poskrbel njihov vodilni kandidat v javnomnenjskih anketa Joe Biden. Iz njegovega štaba so še pred predsednikovim odhodom v Dayton in El Paso sporočili, da bi v svojem govoru med drugim dejal: »Imamo predsednika s strupenim jezikom, ki je javno in brez zadržkov sprejel politično strategijo sovraštva, delitve in rasizma.« Že v ponedeljek se je oglasil bivši predsednik Barack Obama, praviloma zadržan v javnem oglašanju po odhodu iz Bele hiše, ki je Američane pozval, da »zavrnejo besednjak iz ust katerega koli našega voditelja, ki širi ozračje strahu in sovraštva in normalizira rasne nazore«.