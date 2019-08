To sta v skupni izjavi sporočila turško obrambno ministrstvo in ameriško veleposlaništvo v Ankari po tridnevnih pogovorih med visokimi predstavniki obrambnega ministrstva obeh držav v Ankari, poroča nemška tiskovna agencija dpa. Omejeno sta označili kot prve ukrepe, katerih cilj je odprava skrbi Turčije.

Ankara in Washington sta se dogovorila, da bo tamponsko območje "postalo koridor miru", po katerem bodo iz Turčije tudi vračali sirske begunce v Sirijo.

Ni sicer še jasno, kje in kdaj bo to območje vzpostavljeno. Turški obrambni minister Hulusi Akar je sicer danes dejal, da si Ankara želi, da bi bilo tamponsko območje široko okoli 40 kilometrov in da bi ZDA in turški vojaki skupaj razorožili in odstranili milice YPG s severa Sirije. Turčija je že nekaj časa zahtevala vzpostavitev tamponskega območja na severu Sirije, s katerim želi doseči ustavitev prihoda sirskih beguncev v Turčijo, pa tudi, da blizu njenih meja ne bi bilo pripadnikov glavne kurdske milice v Siriji YPG, ki jo podpirajo ZDA.

Turčija je že večkrat opozorila, da bo na severu Sirije začela ofenzivo proti milici YPG, glavni kurdski milici v Siriji, za katero meni, da je podaljšek v Turčiji prepovedane Kurdske delavske stranke, ki je v konfliktu s turško vojsko od leta 1984. ZDA, ki podpirajo kurdsko milico YPG kot glavno silo, ki se bori proti skrajni sunitski skupini Islamska država, je pogovore začela v upanju, da bo uspela prepričati Turčijo, naj se odpove vojaški intervenciji proti sirskim Kurdom.

Turški predsednik Recep Tayyip Erdogan je v torek opozoril, da jim zmanjkuje potrpljenja. "Turčija ima pravico odstraniti vse grožnje svoji nacionalni varnosti," je poudaril v govoru v Ankari, ki ga je prenašala televizija. Dodal je, da se Turčija pripravlja, da bo to grožnjo odstranila "zelo kmalu".

Ameriški obrambni minister Mark Esper je vsakršno enostransko ukrepanje Turčije označil za nesprejemljivo. Turčija in ZDA, zaveznici v Natu, se v zadnjem času razhajata pri vrsti vprašanj, med drugim glede ameriške podpore Kurdom in turške odločitve o nakupu ruskega raketnega obrambnega sistema S-400.

Turški mediji zadnje tedne objavljajo fotografije vojaških konvojev z opremo in bojnimi enotami na poti proti meji s Sirijo. Turčija je sicer doslej že dvakrat, leta 2016 in lani, izvedla enostranske ofenzive na severu Sirije proti Islamski državi in YPG.