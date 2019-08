Kolesarji z Dunajske na Slovensko čez dvojni pas mimo križišča

Kolesarji, ki med Bežigradom in središčem mesta vozijo po kolesarski stezi ob Dunajski cesti, so v zadnjih mesecih večkrat naleteli na popolno zaporo kolesarske steze v križišču Slovenske, Tivolske in Dunajske ceste. Trenutno morajo kolesarji po obvozu zaradi gradnje dvojnega mimobežnega pasu (bypass) v križišču Dunajske in Tivolske ceste. Ta dela naj bi bila končana do 11. avgusta, kaže občinski prometni portal Prominfo.