Združene države Amerike zaradi slabega zveznega nadzora že več let pretresajo škandali, povezani s prodajo delov teles. Medtem ko je darovanje posameznih organov zakonsko dobro urejeno, se darovanje celih teles pogosto znajde v sivi coni. Tako so se na primer telesa, namenjena zdravstvenim raziskavam, v ZDA znašla v vojaških raziskavah o vplivih eksplozivov na človeško tkivo. Na Nizozemskem so zato uvoz teles in delov teles iz ZDA zaradi etičnih pomislekov že prekinili, podobno je lansko leto v Veliki Britaniji nacionalna zdravstvena organizacija odvzela licenco enemu od podjetij, ki se je ukvarjalo s posredovanjem in shranjevanjem človeških ostankov.

A ko sistem, vsaj po mnenju Olimpijskega komiteja in mednarodne nogometne zveze Fifa, deluje, lahko darovani del telesa reši športno kariero. Bolnišnica Aspetar v Dohi je ena redkih bolnišnic na svetu, ki uvaža dele teles, predvsem rame, kolena, gležnje in torze, pri birokratsko zapletenem postopku pa sodeluje šest vladnih ministrstev. Bolnišnica se je odprla leta 2007 in danes velja za najbolj napredno športno bolnišnico na svetu, kamor zahajajo predvsem nogometaši in košarkarji. V katarskem centru Aspetar se kirurgi z vsega sveta na uvoženih delih človeških teles učijo najzahtevnejših operacij.

Nasa športne medicine Aspetar velja za tehnološko najbolj napredno ustanovo športne medicine na svetu, v njem so se med drugim zdravili že nogometaši Angel di Maria, Yaya Toure in Neymar, kot tudi atlet Mo Farah in boksar Amir Khan. Pred tremi leti je londonski nogometni klub Tottenham z Aspetarjem podpisal pogodbo, po kateri imajo njihovi nogometaši prednostno obravnavo, še pred njimi so pogodbo za redno sodelovanje z njimi podpisali pri klubu Paris St. Germain. In kaj katarska bolnišnica ponuja, poleg iz ZDA uvoženih kolen? Med drugim lahko v Aspetarju poškodovani športniki trenirajo na tekaški napravi, ki so jo razvili v Nasi v 90. letih prejšnjega stoletja. Gre za napravo, ki podpira 90 odstotkov uporabnikove teže, kar pomeni, da izniči gravitacijo in poškodovanim športnikom omogoča, da v času okrevanja trenirajo tudi s poškodovanim gležnjem ali kolenom.

Soba, ki spreminja nadmorsko višino V enem od oddelkov bolnišnice skrbijo za arhiviranje delovanja mišic in sklepov najbolj cenjenih športnikov na svetu. Tamkajšnji zdravniki naredijo 3D-zemljevid športnikovih mišic, vključno s podatki o prožnosti, moči in zdravju mišice. Na podlagi teh podatkov lahko ocenijo tveganje poškodb, v primeru poškodb pa je precej olajšano samo zdravljenje, saj zdravniki na podlagi podatkov vedo, kako se je telo gibalo pred poškodbo in kaj je cilj rehabilitacije. Tovrstne ocene možnosti poškodb so še posebej pomembne v nogometu, zato nekateri klubi pred začetkom sezone tja pošljejo svoje najboljše igralce ali pa tiste, s katerimi nameravajo podpisati novo pogodbo. To naj bi redno počeli v pariškem St. Germainu. V Aspetarju imajo tudi 25 sob, v katerih je mogoče razmere prilagoditi glede na izbrano nadmorsko višino. Tudi to je še posebej uporabno za nogometaše, ko morajo na primer na tekmo v Peru, kjer je stadion z največjo nadmorsko višino, 4380 metrov. V sobah v Aspetarju lahko simulirajo razmere med 500 in 4500 metri nadmorske višine, seveda predvsem s koncentracijo kisika v zraku. V njih nato spremljajo srčni utrip in pritisk igralcev in tako ugotovijo morebitna tveganja ob tovrstnih gostovanjih. Ker treniranje v takšnih razmerah pospešuje rast novih rdečih krvnih telesc, te prostore uporabljajo tudi za rehabilitacijo.