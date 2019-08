Zagrebška Kajzerica je teden dni po družinski tragediji, v kateri je 36-letni Igor Nađ hladnokrvno umoril nekdanjo zaročenko Majo, njenega sina, starše, sestro in bodočega svaka, še vedno zavita v črnino. Nihče ne more docela doumeti, da je hiša v Cimermanovi ulici prazna in da bo taka tudi ostala. V javnost curljajo nove informacije tako o žrtvah kot o njihovem krvniku. Da si je po umorih sodil sam, ne čudi nobenega od njegovih znancev, saj je menda vedno govoril, da v zapor ne bo šel nikoli. Osupli pa so nad tem, da je brez pomisleka umoril Majinega desetletnika iz prejšnje zveze. Po njihovih navedbah je Igor otroka vsem predstavljal kot svojega sina, vozil ga je na tekme, na spletnih družbenih omrežjih objavljal sebke z njim. »Bolj ali manj ga je posvojil,« je o prijateljevem odnosu z njegovim pastorkom povedal sosed.

Dečka poslal »v izvidnico«

»Ko sem šel do smetnjaka, sem videl Igorja z dečkom. Mali je hodil pred njim. Odtekel je do hiše in skozi okna preveril, kaj se dogaja v njej. Bilo mi je malce čudno, luči so bile prižgane, a ni nikogar klical – ne mame ne babice. Igor je imel roke ob telesu. Vprašal sem ga, kako je kaj dojenček, on pa mi je odvrnil, da dobro. Da samo jé in raste,« se je za hrvaške medije razgovoril sosed. »Nekaj minut kasneje smo slišali strele, sin pa mi je rekel, da so zvoki spominjali na vojno. Zvoniti je začel drug sosed in kričal, naj pokličemo reševalce, ker je cela družina pobita,« se je spominjal še vedno vidno pretresen. Nađ naj bi namreč dečka poslal »v izvidnico«, saj se je tako prepričal, da so doma vsi, ki jih je imel na tarči. Desetletnik je pod njegovimi streli padel prvi.

Hrvaški kriminalisti še vedno preiskujejo enega najhujših zločinov v zgodovini države, z drobci v člankih jim pri tem pomagajo tudi mediji. Ti so prišli do zaključka, da sta se Igor in Maja razšla še v času njene nosečnosti in tako maja, ko se jima je rodil sin, nista bila več ne zaročena ne skupaj. Po koncu triletne zveze sta se nekajkrat še skušala pomiriti, a zaman. Njuna zgodba se je, z vrhuncem nenadzorovanega, skorajda živalskega besa Nađa, končala krvavo.