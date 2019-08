Po vzoru pivske fontane v Žalcu so lani v Marezigah nad Koprom odprli tudi vinsko fontano. Umestili so jo med trte s pogledom na istrsko zaledje in Koprski zaliv. Na letošnjem prvem festivalu Fontana fest, ki ga prihodnjo sredo pripravljajo v Marezigah, napovedujejo pobratenje obeh fontan. »Skupaj se nadejamo uspešnejšega nastopa tudi po Evropi. Le v slogi je moč,« se skupnega sodelovanja in skupne promocije že veseli Alen Babič, ki vodi vinsko fontano v Marezigah. Pivska fontana v Žalcu je bila prva fontana piva na svetu, prav tako tudi vinska v Marezigah, ki še vedno ostaja prva in edina tovrstna fontana za degustacijo vina v Evropi. Septembra bo praznovala svojo prvo obletnico, Babič pa je z obiskom nadvse zadovoljen. V slabem letu so okuševalcem rujne kapljice prodali okrog 20.000 kozarcev, medtem ko je bilo samih obiskovalcev fontane še nekoliko več.

V Žalcu je mogoče okušati šest različnih vrst piva, na vinski fontani pa si ob nakupu kozarca in žetona lahko natočite odprto vino in vrhunsko vino iz slovenske Istre, med drugim tudi vino kleti Vinakoper, vino lokalnih vinarjev iz Marezig, aktualno županovo vino, aktualni zmagovalni muškat sladke Istre in zmagovalni refošk vsakoletnega praznika refoška. Letos bo ta čast pripadla refošku Robija in Dorjana Korenike iz Kort, ki ga bodo pri fontani točili, dokler prihodnje leto ne izberejo novega zmagovalca. »Vinska fontana je vsekakor popestrila dogajanje v kraju, Marezige so zaživele. Obiskujejo nas tako domači gostje kot Italijani in turisti, ki v Koper prispejo s potniškimi ladjami. Prav tukaj vidimo še veliko priložnosti za nadaljnji razvoj,« pravi Babič. Na festivalu Fontana fest, ki ga pripravljajo 14. avgusta, poleg pobratenja obeh fontan napovedujejo tudi uradno predajo starodobnega ameriškega avtobusa s panoramsko streho, ki od letošnjega avgusta štirikrat na dan vozi med Koprom in Marezigami. Babičevi so tako poskrbeli, da koprsko zaledje postaja vse dostopnejše in bolj povezano s središčem turizma. »Redni liniji bi želeli v prihodnje dodati še kakšno vmesno turistično točko, že zdaj pa turiste radi odpeljemo v tri minute oddaljeni najstarejši vinograd refoška v Evropi,« razloži Babič. V vinogradu Vilija Bržana so namreč trte refoška stare tudi več kot 150 let, s čimer se ne more pohvaliti noben tovrstni vinograd v Evropi.