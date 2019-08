Nogometaši Dinama iz Zagreba so po prvi tekmi tretjega kroga kvalifikacij za ligo prvakov pošteno razočarani. Hrvaški prvak se je pred domačimi gledalci proti Ferencvarosu nadejal prepričljive zmage, a se je navkljub obetavnemu začetku, ki ga je z zadetkom že v sedmi minuti kronal glavni zvezdnik moštva Dani Olmo, opekel. Zagrebčani so na Maksimirju v obračun krenili kot izraziti favoriti za zmago. V uvodu tekme so silovito napadli, a po zgodnjem vodstvu na presenečenje obiskovalcev močno popustili, posest žoge pa prepustili madžarskemu prvaku. Ta je tekmo končal s kar 14 streli manj kot gostitelj (9:23), vendar v drugem polčasu izenačil in si z izidom 1:1 priigral ugodno izhodišče pred povratnim obračunom prihodnji teden v Budimpešti.

»Legendarni Ukrajinec na klopi Ferencvarosa Sergej Rebrov je trenerja Dinama Nenada Bjelico prebral kot odprto knjigo,« so bili ostri hrvaški mediji, ki so Dinamo pred tekmo že videli v naslednjem krogu tekmovanja, kjer jih v primeru napredovanja čaka zmagovalec obračuna Maribor – Rosenborg. »V Budimpešto gremo po zmago. Ne bodite žalostni, nihče ni umrl. Na Madžarskem bomo zagotovo napredovali,« je bil po remiju odrezav Nenad Bjelica. Osiječan je po nenadejanem remiju ostal tudi brez rekorda, saj je s svojimi igralci lovil šesto zaporedno zmago, kar bi bil najboljši start Dinama v novo sezono po osamosvojitvi Hrvaške.

Z identičnim izidom se je končal tudi dvoboj med Crveno zvezdo in Köbenhavnom v srbski prestolnici. Tudi tam so prvi povedli gostitelji, gosti pa po sporno dosojeni najstrožji kazni izenačili v 84. minuti. To je uspešno izvedel Jonas Wind, ki je domačega vratarja premagal s panenko. S tem je poskrbel tudi za ščepec ironije, saj je znameniti strel proti Zahodni Nemčiji leta 1976 prav na Marakani prvič izvedel Čehoslovak Antonin Panenka. »Imeli smo kar nekaj priložnosti, da prelomimo tekmo. Če sem iskren, so se mi zdele nekatere odločitve sodnika zelo nenavadne. A ne želim se pritoževati in govoriti o tem,« se je nad sodniškim kriterijem portugalskega sodnika Tiaga Martinsa hudoval trener Crvene zvezde Vladan Milojević.

Da je tekma odmevala tudi v regiji, je poskrbela navijaška skupina beograjskega kluba Delije. Poleg tega, da so se njeni člani spopadli med seboj, so razburili tudi s transparentom pred začetkom tekme. Z njim so ujezili predvsem hrvaško javnost, ki je v ponedeljek praznovala obletnico vojaške operacije Nevihta. Na transparentu je bil zapisan verz srbskega pesnika Jovana Dučića, ki je pisal o zločinih hrvaških ustašev nad Srbi v drugi svetovni vojni, zraven pa je bila izobešena še ogromna fotografija vojnega zločinca Draže Mihajlovića. »Evropska nogometna zveza, kje si?« so se danes ogorčeno spraševali pri hrvaškem časniku Večernji list.