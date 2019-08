Kot so sporočili iz Mestne občine Koper, je Nacionalni inštitut za javno zdravje (NIJZ) preklical ukrep odsvetovanja kopanja v Žusterni.

Zadnji rezultati analiz vode na Kopališču Žusterna so namreč pokazali, da je morje na kopališču, iztoku meteornega kanala in kopalnem območju med izlivom kanala ter mandračem Molet znova primerno za kopanje.

»NIJZ je na terenu ugotovil, da na vodi na kopališču in kopalnem območju ni več videti pene, prav tako ni več smradu po fekalijah. Upravljavcu kopališča svetujejo nadaljnji nadzor, kopalkam in kopalcem pa, naj se ne kopajo ob iztoku meteornega kanala,« so navedli na občini.

Agencija za okolje je v sredinem sporočilu navedla, da voda v samem iztoku meteornega kanala ni primerna za kopanje, kar bo ustrezno tudi označeno.

Vodja koprskega zavoda za šport Duško Madžarović je zjutraj za STA potrdil, da bodo odstranili rdečo zastavo, tako da bo kopališče spet odprto za kopalce.

Zavod za šport Mestne občine Koper bo do konca kopalne sezone na tem delu trikrat na dan izvajal vidno in olfaktorno kontrolo kopališča ter vodil dokumentacijo. V primeru zaznanih nepravilnosti bo nemudoma obvestil agencijo za okolje in NIJZ, so navedli na občini.

Koprski župan Aleš Bržan je v sredo na omrežju Facebook ob zadnjih informacijah Arsa napovedal, da bo mestna občina poleg rednega monitoringa kakovosti kopalnih voda v prihodnjem mesecu večkrat tedensko zagotovila tudi dodatne izredne meritve.

Do fekalnega onesnaženja območja Žusterne je prišlo v petek, ko so na kopališču tudi izobesili rdečo zastavo.