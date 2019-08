Prometna nesreča zaprla cesto na Jezersko

Promet po cesti med Preddvorom in Jezerskim, ki je bila zaradi prometne nesreče v vasi Kokra za krajši čas zaprta, je stekel. Za zdaj še poteka izmenično enosmerno, so zapisali na prometnoinformacijskem centru. Kot so pojasnili na Policijski upravi Kranj, sta bila v prometni nesreči udeležena voznik osebnega vozila in motorist, ki se je poškodoval.