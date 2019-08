Izraelsko zunanje ministrstvo se ni želelo odzvati, tiskovni predstavnik je ob tem le opozoril na poročanje medijev.

Izraelski novičarski portal Ynet je poročal, da Izrael podpira ameriško misijo za varovanje ladij Sentinel na področju delovanja obveščevalnih služb in drugih področjih, kjer se lahko Izrael izkaže s svojimi sposobnostmi. Pri tem ni jasno, ali bo Izrael v Hormuško ožino poslal tudi svoje vojaške ladje. Kac je po obisku v Abu Dabiju, kjer se je srečal z višjimi predstavniki Združenih arabskih emiratov, naročil zunanjemu ministrstvu, naj začne s koraki za udeležbo pri misiji, je še poročal Ynet.

Ameriška pobuda naj bi po oceni Kaca odgovarjala interesom Izreale po zaustavitvi Irana in da se okrepi odnose z državami ob Perzijskem zalivu. Pozitivno je ocenil tudi udeležbo Velike Britanije pri misiji.

ZDA so julija po prvem iranskem zasegu tankerja pozvale k vzpostavitvi mednarodne koalicije držav, ki bi z vojaškimi ladjami zagotavljala svobodno plovbo v Perzijskem zalivu. A evropske države so bile doslej do obeh predlogov zadržane, saj jih skrbi morebiten konflikt z Iranom. Evropejce zanima le svobodna plovba, ameriška politika izvajanja maksimalnega pritiska na Iran pa ne.

Zaenkrat je udeležbo pri misiji potrdila Velika Britanija, ki je vpletena v spor z Iranom glede zaseženih tankerjev, med drugim ko so pri Gibraltarju zasegli iranski tanker.

Iranski predsednik Hasan Rohani je danes sicer zaostril ton v sporu z Londonom. Zahod ne more pričakovati od Irana varnosti v Perzijskem zalivu in hkrati proti državi uvajati sankcije, je dejal Rohani za iranski časnik Etemad. »Ne more biti, da je Perzijski zaliv za vas svoboden, Gibraltar pa ni za nas,« je dodal.

Napetosti med Iranom in Zahodom se sicer stopnjujejo že več mesecev. Uvod v to je bil enostranski izstop ZDA iz mednarodnega sporazuma o iranskem jedrskem sporazumu iz leta 2015 in ponovna uvedba ameriških sankcij proti tej državi.