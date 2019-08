Ena od razlag je, da starši v vedno večji meri pokrivajo tudi stroške svojih otrok, povezane z mobilno telefonijo in digitalnimi nakupi.

Raziskava, ki se je osredotočila na medijske in splošne življenjske navade otrok, starih od štiri do 13 let, je pokazala tudi, da varčevanje med otroci ni prav pogosto. Osemdeset odstotkov jih žepnino porabi takoj, predvsem za sladkarije.

Poizvedbe glede medijskih navad so medtem pokazale, da velika večina otrok filme in serije še naprej gleda na televiziji, čeprav jih vse več za ta namen uporablja tudi internet.

Digitalni svet je močno prisoten tudi na telefonih. Kar 90 odstotkov nemških otrok sicer mobilne telefone še vedno uporablja tudi za osnovni namen, se pravi klicanje.

Digitalna okretnost je tudi med najmlajšimi že nekaj povsem običajnega. Okoli 70 odstotkov šest- do 13-letnikov pošilja SMS sporočila, 55 odstotkov jih uporablja WhatsApp in 13 odstotkov Instagram.

Mnogi še naprej ohranjajo ravnotežje med digitalnim in resničnim svetom. Kot je povedala Malte Riken z založbe Die Zeit, ostajajo igra na prostem in družinske aktivnosti med otroci še naprej priljubljene.