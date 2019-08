Dva človeka, ki sta bila v času eksplozije v stavbi, sta ostala nepoškodovana. Ranjena pa je bila oseba na ulici, ki so jo zadeli delci po eksploziji. Prepeljali so jo prepeljali na urgenco.

Vodja preiskovalcev Jorgen Bergen Skov je danes dejal, da gre »za napad, ki ga ne moremo in ne želimo sprejeti«. Glede na prve ugotovitve to ni bila nesreča, ampak je nekdo namenoma napadel stavbo. Poudaril je, da šlo za napad na stavbo oz. davčno upravo in ne na ljudi. Zaenkrat še nimajo informacij o motivu napada ali storilcih.

Danska premierka Mette Frederiksen je označila incident za namerno dejanje. Glede na fotografije s prizorišča pa je čudež, da ni bil poškodovan še kdo, je dodala.

Pred stavbo davčne uprave v danski prestolnici je v torek okoli 22. ure odjeknila eksplozija, nastala je predvsem gmotna škoda na fasadi in oknih. Uslužbenci urada so danes preventivno ostali doma.