Kot so danes pojasnili na policijski upravi, je vlak, ki je vozil med Ljubljano in Budimpešto, ob prihodu na železniško postajo po odobritvi vožnje zapeljal na tretji tir, kjer sta se iztirila prvi in drugi vagon. Na vlaku je bilo 130 potnikov, večinoma so bili tuji študentje, po iztirjenju pa so jim organizirali avtobusni prevoz.

Generalni direktor Slovenskih železnic (SŽ) Dušan Mes je v torek v izjavi za medije v Ljubljani povedal, da nesrečo preiskujejo uradni preiskovalci ministrstva za infrastrukturo, glede na ugotovitve strokovnjakov SŽ pa ni bilo napake na infrastrukturi.

Do napake bi lahko prišlo na vagonih, ki sta iztirila, saj naslednji štirje vagoni niso iztirili, je dejal Mes. Škode na infrastrukturi je po njegovih besedah za okoli pol milijona evrov.