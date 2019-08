Britanska policija zasegla skoraj 400 kg heroina

Britanska policija je v petek zasegla eno največjih količin heroina, ki so ga mednarodni preprodajalci drog skušali prepeljati iz Anglije na Nizozemsko. Okrog 398 kilogramov heroina, zavitega v brisače in kopalne plašče, so odkrili v zabojniku na ladji v pristanišču Felixstowe na vzhodu Anglije.