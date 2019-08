Hrovat je dejal, da naj bi naložba po zdajšnji oceni stala približno 2,5 milijona evrov. Pokriti jo nameravajo s približno 1,4 milijona evrov priznane zavarovalnine, razliko naj bi prek razpisnih sredstev poravnalo ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport.

V novih prostorih bo poleg laboratorija in učilnic prostor še za ustrezna skladišča, za celotno predelavo mleka in predelavo mesa.

Graditi naj bi začeli konec leta ali v začetku novega, pogorele prostore z laboratorijem in nekaj učilnicami pa bodo začasno nadomestili s prostori, ki jih med počitnicami sanirajo in urejajo v zgradbi pri šolski kleti. Nadomestni laboratorij in tri učilnice bodo uredili do konca septembra, pouk v novem šolskem letu pa zaradi tega ne bo okrnjen.

Sanacijo in urejanje nadomestnih prostorov bodo poravnali z zavarovalnino in morebitno razliko z lastnim vložkom, je dodal.

Hrovat je sicer marca grobo ocenil, da bi škoda po februarskem požaru - pogorela je stavba s površino 1000 kvadratnih metrov in dobrih 500 kvadratnih metrov velika pokrivajoča hladilnica - lahko dosegla 2,2 milijona evrov. Škoda na objektih je približno 1,2 milijona evrov, preostalo škodo pa predstavljajo osnovna sredstva. Med temi je navedel pogoreli laboratorij, učilnice, hladilnice, napolnjene z jabolki, opremo in drugo.

V Centru biotehnike in turizma Grm na Sevnem pri Novem mestu je sicer zagorelo med šolskimi počitnicami 19. februarja, na Policijski upravi Novo mesto pa so pojasnili, da je požar povzročil kratek stik električne napeljave delovnega stroja.

Po Hrovatovih podatkih je zagorelo v stranski stavbi šolskega kompleksa, kjer so nekdanjo klavnico za piščance preuredili v sodobne učilnice za predelavo. Tam so lani opremili laboratorij z nekaj stroji in s komorami, ki je v večjem delu pogorel. Uredili in opremili so ga s pomočjo evropskega denarja, za naložbo pa so skupaj odšteli približno pol milijona evrov.

V zgradbi, ki jo je zajel požar, so bile tudi učilnice. Med temi učilnice za predelavo sadja, cvetličarstvo, kletarstvo, žganjekuho in ročna dela, štiri sušilnice, hladilnice s sadjem s tremi sodobnimi komorami in še skladišče goriva s črpalko. Zgorela so tudi učila in drugo gradivo.

Poleg stavbe s predelavo in kombiniranega gradbenega stroja, ki je najprej zagorel, je ogenj uničil tudi pod nastreškom parkirano kombinirano vozilo. Poškodovanih ni bilo.