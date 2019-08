Po navedbah policije je bil pogrešani oblečen v svetlejšo majico s kratkimi rokavi, bež pohodniške kratke hlače do kolen in obut v svetlo rjave planinske čevlje.

Iskanje pogrešanega je potekalo že v torek do poznega večera. Pregledali so več planinskih poti. Z iskalno akcijo nadaljujejo tudi danes. Poleg policistov pri iskanju pogrešanega sodelujejo tudi gasilci, lovci, pripadniki gorske reševalne službe, svojci, vodniki psov in psi za iskanje ljudi.

Pri iskanju si pomagajo tudi z dronom, v nadaljevanju pa pričakujejo še helikoptersko ekipo, so zapisali na policijski upravi.