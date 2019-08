Michaela Banerji je sicer zahtevala za odškodnino, češ da so jo leta 2013 neupravičeno odpustili, ko so odkrili, da je objavljala prek anonimnega računa na Twitterju. Višje sodišče pa je danes odločilo, da so jo odpustili upravičeno, saj je z objavami političnih sporočil na družbenih omrežjih kršila kodeks ravnanja.

Po presoji sodišča lahko javni uslužbenci, ki kritizirajo vladno politiko ali člane parlamenta, četudi anonimno, resno ogrožajo zaupanje javnosti v birokracijo.

Banerjijeva je bila po razsodi razočarana, ker sodišče po njeni oceni ni potrdilo svobode govora javnih uslužbencev.

Nekdanja javna uslužbenka je sicer objavljala preko računa LaLegala. V več tisoč tvitih je kritizirala vladno migracijsko politiko in obravnavo iskalcev azila.