V zahodni polovici Slovenije se lahko nevihte nadaljujejo tudi v noč.

V četrtek bo spremenljivo do pretežno oblačno, predvsem sredi dneva in popoldne bodo plohe in nevihte, ki se bodo nadaljevale tudi v noč. Pihal bo veter vzhodnih smeri. Najnižje jutranje temperature bodo od 15 do 20, ob morju 22, najvišje dnevne v severozahodni Sloveniji okoli 22, drugod od 24 do 28, ob morju do 30 stopinj Celzija.

Obeti: V petek bo povečini sončno, zjutraj bo ponekod po nižinah megla ali nizka oblačnost. V soboto bo jasno in vroče.

Vremenska slika: Nad severno in srednjo Evropo je ciklonsko območje. Vremenska fronta je od severozahoda dosegla Alpe. Pred njo priteka nad naše kraje z jugozahodnimi vetrovi topel in postopno bolj vlažen zrak.

Napoved za sosednje pokrajine: Danes bo v krajih severno in zahodno od nas spremenljivo oblačno s popoldanskimi krajevnimi plohami in nevihtami. Drugod bo povečini sončno. Ob severnem Jadranu bo pihal jugo. Jutri bo ob morju večji del dneva še dokaj sončno. Drugod bo spremenljivo do pretežno oblačno s plohami in nevihtami.

Biovreme: V sredo se bo vremenska obremenitev krepila, v drugi polovici dneva bodo z vremenom povezane težave pogoste, okrepljeni bodo tudi nekateri bolezenski znaki. Sredi dneva in popoldne bo po nižinah soparno. Spanje v noči na četrtek bo moteno. Priporočeno je dosledno upoštevanje morebitnih predpisanih diet in odmerkov zdravil ter večja previdnost.