Uporaba polnilnic je plačljiva od 6. maja. V Elektru Ljubljana so pred začetkom zaračunavanja pojasnili, da so se za ta korak odločili, da bi lahko še naprej zagotavljali kakovostno celostno delovanje storitve in širitev mreže.

Cena polnjenja je od ena do devet centov na minuto ter je odvisna od moči in časa polnjenja. Za polnjenje z močjo do 7,99 kilovata je treba odšteti en cent na minuto oz. tri cente, če polnjenje traja dlje kot 180 minut. Cena polnjenja z močjo do 14,99 kilovata je dva oz. šest centov na minuto, polnjenje z močjo do 22,99 kilovata pa stane tri oz. devet centov na minuto.

Za višjo ceno po pretečenih 180 minutah polnjenja so se odločili zato, da bi uporabnike vozil spodbudili k umiku vozila s parkirnega mesta po končanem polnjenju. Kot so pojasnili za STA, so bili pri tem uspešni, saj se uporabniki praviloma držijo triurnega termina.

Uporabniki vozil morajo ob vsakem začetem polnjenju ne glede na njegovo trajanje plačati tudi pristojbino. Ta znaša 50 centov za predplačnike in en evro za enkratne uporabnike.

Plačevanje poteka s plačilno kartico prek mobilne aplikacije. V prvi fazi sta na voljo dva načina: obračunavanje in plačevanje za vsako polnjenje posebej ter predplačniški sistem, pri katerem si uporabnik na svoj račun v aplikaciji naloži dobroimetje. Obstoječi uporabniki so samodejno dobili status predplačnika, še vedno pa jim je na voljo tudi sistem identifikacije z obstoječimi karticami.

Trenutno je v predplačniški sistem vpisanih nekaj manj kot 3800 uporabnikov. Sprememb cen zaenkrat ni na vidiku, v naslednjih mesecih pa v Elektru Ljubljana pripravljajo nekaj novosti in dodatnih možnosti, ki bodo na voljo za doplačilo. Podrobnosti še ne razkrivajo.

V sistem Gremo na elektriko je vključenih 119 polnilnic oz. 237 polnilnih mest po vsej Sloveniji.