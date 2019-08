Tudi Dunajska cesta bo po prenovi ožja

Projekt ureditve kolesarskih in peš površin ob Dunajski cesti predvideva 2,5 metra ožje vozišče na štiripasovnem odseku in 1,5 metra na odseku z dvema pasovoma med Ruskim carjem in Ježico. Zaradi tega naj bi se hitrosti zmanjšale, pešce in kolesarje pa bodo lahko umaknili od roba cestišča. Rešili bodo tudi črno točko pri Bežigrajskem dvoru.