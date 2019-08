Pojedli Kanglerjeve prašičke

Bivši mariborski župan Franc Kangler je na facebooku objavil alarmantno novico, da so mu ponoči ukradli dva prašička. »Nastavil sem kamero! In koga sem ujel? Saj to ni res, pa je, šakal. Ali bomo imeli težave še s šakalom?« je zapisal.